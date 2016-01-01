باقي يومان على انتهاء الشتاء.. 7 نصائح لتخزين الملابس بشكل صحيح



تخزين الملابس تخزين الملابس

يومان فقط وينتهي فصل الشتاء رسميا لهذا العام، ويبدأ فصل الربيع في 20 مارس، حيث يبدأ الجميع في استبدال الملابس الشتوية بأخرى خفيفة وبدء مهمة تخزين الملابس الشتوية وإعادة ترتيب الخزانة من جديد.



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ولكي تقومين بهذه المهمة في أقل وقت ودون الشعور بالارتباك وعدم التنظيم، نقم لك مجموعة من النصائح التي تساعدك على تخزين الملابس الشتوية بشكل صحيح كما نصح بها موقع wikihow.

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1- لا تقومي بمهمة التخزين كلها في يوم واحد حتى لا تشعرين بصعوبة الأمر، بل قسميها إلى أيام متتابعة.2- ابدأي بالملابس المنزلية فهي سهلة وسريعة التخزين.3- أعدي مجموعة من الأكياس الكبيرة والحقائب البلاستيكية المخصصة لتخزين الملابس.4- قومي بالتخلص من الملابس التي لا ترغبين بها، وضعيها في حقيبة واحدة بعيدًا على البقية.5- قومي بغسل الملابس كلها أولًا قبل بدء عملية التخزين، حتى تحتفظين بها نظيفة، فإذا قمتِ بتخزين الملابس وهي متسخة أو بها بعض البقع، فسيكون من الصعب تنظيفها بعد التخزين لفترة طويلة.6-في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يظل لفترة على الأسطح و الملابس، يجب أن تقومي بتنظيف الملابس جيدا قبل تخزينها ، وتطهير اكياس التخزين أو الحقائب قبل بدء وضع الملابس بها كي تضمني نظافتها.7- يجب استخدام اقراص النفتالين بداخل اكياس الملابس المخزنة والبطاطين لأنه قادر على قتل أي بكتيريا وميكروبات بالملابس كما يحميها من العتة.