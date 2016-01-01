عدم الثقة في الرجال.. 6 مشاكل نفسية تواجه المرأة بعد الطلاق



مشاكل نفسية تواجه المرأة بعد الطلاق مشاكل نفسية تواجه المرأة بعد الطلاق

قالت الدكتور سالي الشيخ استشاري الطب النفسي والعلاقات الاسرية، إن المرأة المطلقة تواجه مشاكل كثيرة بسبب نظرة المجتمع لها، وعلى الرغم من التحديات التي مرت بها تلك المرأة لم يتركها بعض الناس تعيش حياتها بشكل طبيعي أو تقديم المساندة النفسية لها.



وأضافت سالى الشيخ، أن من أبرز المشاكل النفسية التي تواجه المرأة بعد الطلاق، تتمثل فى ..



- انعدام الثقة بالنفس والاكتئاب

- بعض الإضرابات العاطفية مثل الوحدة حتى وان كانت هي من اختارت إنهاء العلاقة بإرادتها إلا أنها تظل تعاني من نتائج تلك العلاقة لفترة طويلة

- تشير الإحصائيات إلى أن المرأة المطلقة تعاني من مشكلات نفسية أعلى بكثير من النساء المتزوجات

- عدم القدرة على الثقة في الرجال مرة أخرى

- الضغوط المالية التي تعاني منها المرأة بعد الطلاق خصوصا إذا كانت هي المسؤول الأول عن تربية أطفالها بعد الانفصال

- تظل تعاني المرأة المطلقة من المشكلات المالية إلي أن تتزوج أو أن توفر مصدر دخل مناسب لاحتياجاته وأولادها

