تحرص دائما كل أم على تقديم الأطعمة والأكلات المفيدة لصحة أطفالها، لذا حذر الدكتور حاتم هلال، أخصائي طب وتغذية الاطفال، من بعض الأطعمة التى يمنع تماما تقديمها للأطفال.
قال حاتم هلال، إن يحظر إطعام أطفالنا أي لحوم مصنعة مثل اللانشون وسجق وهوت دوج وهمبورجر و سوسيس و سلامي، أو الوجبات السريعة و بيتزا لأنها تحتوي تلك اللحوم المصنعة.
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التعليقات على سموم يأكلها الأطفال.. احذر تقديم هذه الأطعمة لطفلك
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