سموم يأكلها الأطفال.. احذر تقديم هذه الأطعمة لطفلك



احذر تقديم هذه الأطعمة لطفلك احذر تقديم هذه الأطعمة لطفلك

تحرص دائما كل أم على تقديم الأطعمة والأكلات المفيدة لصحة أطفالها، لذا حذر الدكتور حاتم هلال، أخصائي طب وتغذية الاطفال، من بعض الأطعمة التى يمنع تماما تقديمها للأطفال.







قال حاتم هلال، إن يحظر إطعام أطفالنا أي لحوم مصنعة مثل اللانشون وسجق وهوت دوج وهمبورجر و سوسيس و سلامي، أو الوجبات السريعة و بيتزا لأنها تحتوي تلك اللحوم المصنعة.

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وأضاف أخصائي طب وتغذية الاطفال، أن اللحوم المصنعة تحتوي علي مادة Sodium nitrates التي صنفتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة للأمم المتحدة كمسبب للسرطان مثل سرطان المعدة والقولون.كما تحتوى اللحوم المصنعة على مادة Sodium glutamate التي تسبب أمراض الضغط والقلب وتؤثر على خلايا المخ والإشارات العصبية وتسبب ضعف القدرات العقلية والزهايمر، كما تحتوي اللحوم المصنعة على مادة Trans,saturated fats او الدهون المشبعة والمتحولة والتي تحمل الكثير من الخطر كمسبب لأمراض الضغط والقلب والسكر والسمنة والسرطان .