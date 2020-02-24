

وزير مصري: احتياطيات السلع الاستراتيجية كافية لتجاوز كورونا وزير مصري: احتياطيات السلع الاستراتيجية كافية لتجاوز كورونا

قال وزير التموين المصري في مقابلة على شاشات التلفزيون الحكومي، الأربعاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية حاجات الاستهلاك في البلاد لمدة 3 أشهر ونصف.



ومع إقبال كبير على شراء السلع الغذائية في مصر وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، قال علي مصيلحي إن البلاد تنتظر موسم حصاد محصولها المحلي من القمح في أبريل/نيسان الجاري، والذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 3.6 مليون طن.



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وقال الوزير إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر، بالإضافة إلى المحصول الجديد سيكون كافيا لتغطية حاجات الاستهلاك حتى نهاية العام.

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