

15.69 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الخميس 19 مارس 2020 15.69 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الخميس 19 مارس 2020

أسعار الدولار في البنوك شهدت استقرارا اليوم، الخميس 19-3-2020، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم



وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

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