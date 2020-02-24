كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، عن استعداده لتعبئة طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار من أجل مساعدة الدول الأعضاء لمواجهة كورونا.
وقال الصندوق إنه يمكنه تقديم دعم في حدود 50 مليار دولار لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويمكن أيضا توفير ما يصل إلى عشرة مليارات دولار لبلداننا الأعضاء منخفضة الدخل من خلال تسهيلات التمويل الميسر التي نقدمها بأسعار فائدة صفرية.
وأشارت إلى أن الصندوق لديه أربعون اتفاقا جاريا بالفعل– إما لصرف الموارد أو على أساس وقائي– تصل الالتزامات في ظلها مجتمعة إلى حوالي 200 مليار دولار، وفي كثير من الحالات، يمكن أن توفر هذه الاتفاقات وسيلة أخرى لصرف الموارد على أساس عاجل بغرض تمويل الاستجابة للأزمة.
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التعليقات على «النقد الدولى» يرفع الحدود التمويلية لمواجهة كورونا
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