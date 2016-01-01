بعد استخدامه كمطهر منزلي.. كل ما تود معرفته عن الكلور وكيفية استخدامه ومخاطره الصحية



كل ما تود معرفته عن الكلور كل ما تود معرفته عن الكلور

اتجه الكثير من المواطنين بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد إلى استخدام الكلور في تعقيم المنازل والأشياء التي يستخدمونها، والكلور من المواد التي تسهم في عملية القضاء على البكتيريا والميكروبات، كما انه أصبح من أهم مواد التعقيم على مدار اليوم.



والكلور واحد من العناصر التي يتم استخدامها في تعقيم مياه الشرب وتطهير حمامات السباحة، كما أنه يدخل في صناعة الورق والمنسوجات والأدوية والدهانات والبلاستيك وأغطية المقاعد وحبال الإطارات.



وأشار موقع livescience إلى أن الكلور يتميز بصفة التطهير والتعقيم والتبييض أيضًا، وذلك عن طريق وضعه على الأماكن المراد تطهيرها بواسطة قطعة قماشة ويتم مسحها جيدا، ويتم وضعه على الأسطح المعدنية والخشبية، وعند استخدام الكلور في عملية التطهير التي تجرى على مدار اليوم لابد من تحضيره قبل الاستخدام المباشر وبحد أقصى قبل الاستخدام بيوم واحد فقط لأنه عنصر غير مستقر.

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وبالرغم من استخدامات الكلور العديدة التي تحافظ على صحة الإنسان وقتل البكتيريا التي تضر بالفرد، وأصبح واحدا من أهم أدوات النظافة في كل منزل مصري، إلا أنه يحتوي على مخاطر صحية لا يمكن التغافل عنها وهي:- يعد الكلور من المواد التي تضر بصحة الجهاز التنفسي عند استنشاقه عن قرب.- يمكن أن يحدث أزمة في الرئتين وصعوبات في التنفس شديدة.- وعند التعامل مع الكلور بشكل مباشر يتسبب في تهيج للجلد والعين ويترك آثارا للحروق على البشرة.- عدم إضافة الكلور لأي مواد حمضية لأنه ينتج عنه الكلور السام الذي يسبب اختناقا فورا ولا سيما للأطفال.- يتسبب الكلور في ضرر بالأغشية المخاطية، فلابد من استخدام الجوانتي الطبي عند الاستخدام.ولكن مع اكتشاف مخاطر الكلور، إلا أنه لم يمكن الاستغناء عنه في عصر فيروس كورونا المستجد بعد أن أثبت أنه كطهر فعال في المنازل، ولابد من استخدامه لتطهير الأسطح والمصاعد والأبواب المنزلية، وإليكم الطريقة الصحيحة في الاستخدام:- استخدام الكلور بدون أي إضافات إلا الماء، فإضافة الصابون يلغي فاعلية الكلور نهائيا في عملية التطهير.- وضع كمية مناسبة من الكلور والأفضل تكون 100 مل على لتر ماء.- تعبئة الكلور مع الماء في زجاجة مغلقة جيدا.- وعند الاستخدام تحملين الزجاجة في يد، واليد الأخرى تقومين باستخدام قطعة من القماش النظيفة مع بدء عملية التطهير في اتجاه واحد.- ويستخدم الكلور في رش كل أرجاء المنزل جيدا لمدة 10 دقائق ثم تبدأ عملية المسح بالقماشة حتى تتم عملية التطهير بفاعلية.وأشار موقع livescience إلى أنه يمكن أن يستخدم الكلور بالطريقة السابقة في رش أسطح المكاتب والمقابض والأدوات المعدنية المستخدمة، والمصعد، ومداخل المنزل، والحوائط، وكل ما يتم استخدامه في المنزل.