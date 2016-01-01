هنفطر إيه النهاردة.. بيض بميكس لانشون ومشروب زبادي بالتمر والعسل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › هنفطر إيه النهاردة.. بيض بميكس لانشون ومشروب زبادي بالتمر والعسل

صورة الخبر: بيض بميكس لانشون
بيض بميكس لانشون

وجبة الفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم فهي التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على تكوين جسم الأطفال بطريقة صحية، مع مشروب غذائي يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وذلك من خلال الشيف شريف الحطيبي وإليكم المقادير وطرق التحضير.

مقادير بيض بميكس لانشون:
بيض
زبدة
تركي
روزبيف
سلامي
لانشون
لحمة
فلفل الوان
بصل أخضر
كرفس

طريقة تحضير بيض بميكس لانشون:
- تذوب الزبدة ثم يضاف اللانشون المقطع.
- ثم يضاف البيض المخفوق والملح والفلفل.
- ثم يضاف البصل الأخضر والكرفس والفلفل الألوان.
- يحضر السندويش ويقدم.

مقادير مشروب زبادي بالتمر والعسل:
تمر
زبادي
عسل أبيض
سوداني محمص
لبن
أيس كريم فانيليا
صوص كراميل

طريقة تحضير مشروب زبادي بالتمر والعسل:
- تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هنفطر إيه النهاردة.. بيض بميكس لانشون ومشروب زبادي بالتمر والعسل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6323

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435631%2F%25D9%2587%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B7%25D8%25B1%2D%25D8%25A5%25D9%258A%25D9%2587%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B6%2D%25D8%25A8%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25B3%2D%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D9%2588%25D9%2586%2D%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A8%2D%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B1%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2584&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager