ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية بعد اعتمادها من وزير التعليم



امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعي – زراعي – تجارى – فندقي"، بنظام الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالي 2020/2019.



ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين، على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 9 مايو 2020، وتستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.



وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لتقليل التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، تؤكد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحانات الشهادات العامة مثل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية في موعدها دون تأجيل، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات ستتم في لجان هذه الامتحانات لضمان عدم وجود أي خطورة على الطلاب من فكرة التجمع داخل اللجنة في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التربية والتعليم: "إن هناك مواصفات صحية سيتم مراعاتها في لجان الامتحانات، حيث ستكون اللجنة واسعة مقارنة بعدد الطلاب الممتحنين بداخلها، وستكون المسافة بين كل طالب وآخر لا تقل عن مترين أو أكثر".وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية، وتوضع هذه اللجان بالكامل تحت إشراف وزارة الصحة.وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك أجهزة كثيرة في الدولة تتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.



















