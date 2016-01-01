المتحدث العسكري يوجه رسالة مهمة للمواطنين

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المتحدث العسكري

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، انتشار القوات المسلحة استعدادا لفرض حظر التجوال ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وتابع الرفاعي خلال مداخلة هاتفية بقناة «صدى البلد»: «لا أساس من الصحة لما تردد حول انتشار القوات المسلحة التي تعلن ما يخصها عبر صفحتها الرسمية والموقع الرسمي لوزارة الدفاع».
وناشد المواطنين بالاعتماد على صفحة المتحدث الرسمى للقوات المسلحة على فيس بوك وموقع وزارة الدفاع في الحصول على الأخبار التي تخص القوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة تدعم إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: albawabhnews

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