وقف إصدار البطاقات.. 5 إجراءات عاجلة من التموين بسبب كورونا

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وقف إصدار البطاقات.. 5 إجراءات عاجلة من التموين بسبب كورونا

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، توجيهًا وزاريًا رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وكإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا للقرار يتم حذف المتوفاة من بطاقات التموين إلكترونيًا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى جانب الآتي:

- إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات (جديدة - فصل اجتماعي - تحويل).

- إلغاء محاضر الشرطة المطلوبة عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد.

- إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد وخصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيًا ولمره واحدة.

- بالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم خصم عدد الأرغفة بما يساوي 20 جنيهًا قيمة الحوالة وفقًا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.

- يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي وتوقيع المواطن بالاستلام.​

المصدر: مصراوي

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