أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، توجيهًا وزاريًا رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وكإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ووفقًا للقرار يتم حذف المتوفاة من بطاقات التموين إلكترونيًا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى جانب الآتي:
- إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات (جديدة - فصل اجتماعي - تحويل).
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التعليقات على وقف إصدار البطاقات.. 5 إجراءات عاجلة من التموين بسبب كورونا
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