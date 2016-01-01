بسبب "كورونا".. الداخلية تعلق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات



وزارة الداخلية وزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين.



كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري) أو من خلال أحد مكاتب البريد.



