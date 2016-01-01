طريقة عمل كفتة شيش في المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على سي بي سي سفرة.
مقادير كفتة شيش
لحمة مفرومة
بقدونس
بصل مبشور
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
بهارات
بيضة
نصف كيلو بقسماط
ملح فلفل أسود
بصل مكعبات
طماطم مكعبات
فلفل رومي مكعبات
التقديم
خبز بطاطس محمرة
كاتشاب
مايونيز
طريقة تحضير كفتة شيش
* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل والملح والفلفل الأسود والبقسماط والبيض
* يشكل الخليط كرات
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