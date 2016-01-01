فى ذكرى رحيل الملك فاروق.. قصص 5 نجوم معه



الملك فاروق الملك فاروق

تحل اليوم ذكرى رحيل الملك فاروق الذي كانت تربطه علاقة ما بالفن بشكل عام وبعض الفنانين بشكل خاص، حيث جمعتهما عديد من القصص والحكايات التي كشف عنها المؤرخون وبعض الصحف وقتها.



نرصد فى التقرير التالي أبرز القصص والحكايات التي جمعت الملك فاروق بالفنانين فى ذكرى وفاته.



فريد شوقى :

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كانت من أبرز القصص التي جمعت بين الملك فاروق والفنان فريد شوقي، والتي كشف عنها ملك الترسو في مذكراته قصة خطف الملك فاروق لصديقته نوسة، التي كانت تربطها بفريد شوقى علاقة صداقة قوية وكانا يسهران فى أحد الملاهي الليلية وذات مرة حضر الملك فاروق في نفس الملهى وشاهدهما وهما يرقصان معا، وأعجب بصديقة فريد شوقي، وهو ما دفع ملك الترسو لمغادرة المكان سريعًا مع صديقته، ولكن قبل أن يخرج استوقفه أحد المقربين من الملك، مطالبين بمغادرة المكان بمفرده على أن تجالس نوسة مع الملك.إسماعيل ياسين :اما عن علاقته بالفنان اسماعيل ياسين شهدت حالة من التوتر وانتهت بدخول اسماعيل ياسين مستشفى المجانين حيث كان الملك فاروق يقضي إحدى سهراته في أحد الملاهي الليلية وطلب من اسماعيل ياسين الحضور لتقديم احد فقراته الغنائية، حيث كان يمتاز بفن المونولوج، وفجاة طالب الملك اسماعيل ياسمين بإلقاء نكتة فقال اسماعيل :"مره واحد مجنون ذيك" ولم يكمل النكتة حتى ثار عليه الملك وقال له :"انت بتقول إيه يا مجنون" وهو ما دفع اسماعيل ياسين لادعاء الإغماء، وبعد إفاقته قرر الملك فاروق وضعه في مستشفى المجانين على نفقته الخاصة، وقضى إسماعيل ياسين عشرة أيام فى المشتسفى وخرج منها بنفسية سيئة.سامية جمال :أما عن قصة علاقه الملك فاروق بالفنانة سامية جمال كانت من نابع انه يرغب فى تحطيم فريد الاطرش الذى كان تربطه علاقة رومانسية مع سامية جمال وقرر ان يخطف منه حبيبته وبالفعل حتى اصبحت سامية جمال راقصة القصر وبالفعل تم هدم العلاقة بينها وبين فريد الاطرش.يوسف وهبى :كان هناك موقف صعب تعرض له الفنان يوسف وهبى كان ان يفقد فيه جنسيته المصرية وذلك بسبب اصراره على تجسيد شخصية الرسول "محمد" صلى الله وعليه وسلم على الشاشة إلا ان قوبل هذا الامر بالرفض التام من قبل عديد من الجهات إلا ان يوسف فوهبى كان مصرا على تقديمه ولكن قرر الملك فاروق التدخل وقطع الطريق عليه بتهديده فى حالة تقديمه شخصية الرسول على الشاشة سيفقد جنسيته المصرية وهو ما دفع يوسف وهبى التراجع عن قراره وبعدها تم اصدار قرار من الازهر بعدم تجسيد الانبياء والصحابة على الشاشة.كاميليا :ارتبط اسم كاميليا بالملك فاروق وانتشرت شائعات غرامه بها، وغيرته الشديدة عليها، الأمر الذي ساهم في شهرتها بشكل أسرع، فيما تداول البعض أنباء وقوع الدنجوان رشدي أباظة في شباك حبها، ومنافسته للملك فاروق في حب كاميليا، وإذا لم يسلم الملوك من سحر الوقوع من حبها فما حال جمهورها ؟ وقعت الفنانة كاميليا في براثن جمهورها، ضحية لإعجابهم وولعهم بها، حتى تسببوا في واقعة أليمة لها وسيرها عارية بالشوارع، في حادثة مؤسفة تعرضت لها الفنانة كاميليا، نشرت عنها صحيفة أخبار اليوم، في عددها الصادر يوم 21 يناير عام 1950.وتواجدت الفنانة كاميليا في حفلة عرض خاص لأحد أفلامها، وحضر عدد كبير من معجبيها ذلك اليوم، وفور ظهورها أمامهم، تدافعت الجماهير على كاميليا، حتى تمزق فستانها، وتجردت عن ملابسها منها حتى أصبحت عارية وعلقت كاميليا على تلك الواقعة، وبكل حب لم تهاجم جمهورها الذين تسببوا في تلك الحادثة، وبررت تصرفهم أنها حماسة زائدة منهم، نتيجة حبهم لها، وأعربت عن اسفها لتلك الحادثة ولم تهاجم الجمهور المصري ولكن علقت أن الجمهور الانجليزي ليس لديه نفس الحماس مقارنة بالمصريين.