الأرصاد: طقس الخميس شديد البرودة على كافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11



طقس الخميس شديد البرودة طقس الخميس شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة أحيانا إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



كما يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة صباحا ورياح نشطة وخفيفة إلى معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، فيما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة على جنوب الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

