مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعبي الأهلي



مرتضى منصور مرتضى منصور



كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة مفاوضاته مع لاعبى الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى خلال الفترة الحالية.



وقال مرتضى منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لم ولن أتفاوض مع أى من لاعبى الأهلى سواء حسام عاشور أو أحمد فتحي، وأثناء تفاوضي مع عبد الله السعيد كان فى فترة السماح ويحق لى التوقيع معه".



وأضاف: "لن أترك حق الزمالك فى هروب كهربا وسأطلب تعويضا كبيرا، والأهلى شرب اللاعب".

