قرار عاجل من الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا

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فيروس كورونا

قررت دولة الإمارات، اليوم الخميس، تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة اعتبارًا من يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عبر موقعها الإلكتروني "نطلب من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية: إذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين".

وأضافت "ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة، وإذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة".

وتابعت "إذا كان المقيم في إجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة".

المصدر: elbalad

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