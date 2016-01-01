نشبت "خناقة" قوية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك و رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق علي الهواء .
وجاءت تلك المشاجرة بسبب وصف رضا عبدالعال لـ أمير مرتضي بالفاشل .
وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة تن لـ رضا عبدالعال : "انت مؤهلك ايه؟".
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التعليقات على انت مؤهلك إيه؟.. شاهد خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال على الهواء
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