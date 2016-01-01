انت مؤهلك إيه؟.. شاهد خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال على الهواء

آخر الأخباراخبار الرياضة › انت مؤهلك إيه؟.. شاهد خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال على الهواء

صورة الخبر: مرتضى منصور ورضا عبد العال
مرتضى منصور ورضا عبد العال

نشبت "خناقة" قوية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك و رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق علي الهواء .

وجاءت تلك المشاجرة بسبب وصف رضا عبدالعال لـ أمير مرتضي بالفاشل .

وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة تن لـ رضا عبدالعال : "انت مؤهلك ايه؟".

وتابع : يا رضا انت معاك دبلوم صنايع يبقى متتكلمش عن أمير مرتضى الضابط، وتتكلم بأدب واحترام".

واختتم : "انت بعت الزمالك يا رضا زمان وانتقلت إلى الأهلى، مينفعش تتكلم كده عن أمير وانت كنت عايز تدخل الزمالك ومش هتدخل".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على انت مؤهلك إيه؟.. شاهد خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال على الهواء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86610

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435613%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%2D%25D9%2585%25D8%25A4%25D9%2587%25D9%2584%25D9%2583%2D%25D8%25A5%25D9%258A%25D9%2587%25D8%259F%2D%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%2D%25D8%25AE%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25B6%25D9%2589%2D%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2D%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A7%2D%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager