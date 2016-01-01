انت مؤهلك إيه؟.. شاهد خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال على الهواء



مرتضى منصور ورضا عبد العال مرتضى منصور ورضا عبد العال

نشبت "خناقة" قوية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك و رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق علي الهواء .



وجاءت تلك المشاجرة بسبب وصف رضا عبدالعال لـ أمير مرتضي بالفاشل .



وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة تن لـ رضا عبدالعال : "انت مؤهلك ايه؟".

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وتابع : يا رضا انت معاك دبلوم صنايع يبقى متتكلمش عن أمير مرتضى الضابط، وتتكلم بأدب واحترام".واختتم : "انت بعت الزمالك يا رضا زمان وانتقلت إلى الأهلى، مينفعش تتكلم كده عن أمير وانت كنت عايز تدخل الزمالك ومش هتدخل".