يعاني الكثيرون من قرحة المعدة وخاصة كبار السن، وهي تسبب آلاما بالمعدة عند تناول أي طعام وتحتاج إلى الاهتمام بنوعية الطعام والاعتماد على أكلات معينة والابتعاد عن أطعمة أخرى قد تزيد من آلام قرحة المعدة أو تسبب القرحة عند الأشخاص الأصحاء:
يمكنك علاج قرحة المعدة لمشروب طبيعي بسيط من مطبخك، نصح به موقع healthline وهو:
ملعقة من قشر الموز المجفف المطحون
ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
كوب حليب
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التعليقات على في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة
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