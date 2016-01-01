تكيس المبايض حالة مرضية أصبحت شائعة بين عدد كبير من البنات والسيدات، حيث انه يمكن حدوثه فى أى وقت بدءا من سن البلوغ حتى سن انقطاع الحيض.
وعلقت الدكتورة ياسمين أحمد أخصائية التغذية العلاجية، أن تكيس المبايض ببساطة هو حالة تجعل قشرة المبيض سمكها يزيد، والمبيض يتغلف بأكياس متعددة، مما يجعل البويضات التي من المفترض خروجها من المبيض بانتظام لا تستطيع الخروج بسهولة.
وأفادت أحمد، ان تكيس المبايض يتسبب في عمل الغدة النخامية على إفراز هرمون محفز التبويض فى محاولة لتحفيز البويضات الحبيسة على الخروج، وبالتالي عندما يزيد هذا الهرمون بالجسم يؤدي إلى إفراز المبيضين للهرمون الذكري.
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التعليقات على أسباب حدوث تكيس المبايض.. رقم 3 الأخطر
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