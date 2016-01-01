

أسباب حدوث تكيس المبايض.. رقم 3 الأخطر أسباب حدوث تكيس المبايض.. رقم 3 الأخطر



تكيس المبايض حالة مرضية أصبحت شائعة بين عدد كبير من البنات والسيدات، حيث انه يمكن حدوثه فى أى وقت بدءا من سن البلوغ حتى سن انقطاع الحيض.



وعلقت الدكتورة ياسمين أحمد أخصائية التغذية العلاجية، أن تكيس المبايض ببساطة هو حالة تجعل قشرة المبيض سمكها يزيد، والمبيض يتغلف بأكياس متعددة، مما يجعل البويضات التي من المفترض خروجها من المبيض بانتظام لا تستطيع الخروج بسهولة.



وأفادت أحمد، ان تكيس المبايض يتسبب في عمل الغدة النخامية على إفراز هرمون محفز التبويض فى محاولة لتحفيز البويضات الحبيسة على الخروج، وبالتالي عندما يزيد هذا الهرمون بالجسم يؤدي إلى إفراز المبيضين للهرمون الذكري.

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وتابعت أحمد في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن من أبرز الأسباب التي يمكن ان تؤدي إلى حدوث تكيس المبايض، ما يلي:1- السمنة.2- مقاومة الأنسولين العالية.3- العوامل الوراثية.4- مرض السكر غير المسيطر عليه.وأضافت أحمد، انه يمكن الوقاية من الإصابة بتكيس المبايض عبر الحفاظ على الوزن الصحى، وتنظيم سكر الدم فى حالة وجوده، وممارسة الرياضة مع ضرورة استشارة الطبيب فى حالة ظهور أي عرض.أما عن علاج تكيس المبايض، فقد أكدت احمد، انه يمكن للنساء المصابات بتكيس المبايض ان يتبعن نظاما غذائيا فعالا من خلال خفض الوزن الزائد، وتنظيم الوجبات، تقليل مقاومة الجسم للأنسولين بالأدوية المناسبة و ممارسة الرياضة وتنظيم الهرمونات التي يحدث بها اضطراب نتيجة ذلك.