كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

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السمن النباتي


السمن النباتى من الدهون التى تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدامها فى تحضير الطعام كبديل للزيوت، ولكن لا يعلم البعض مدى خطورة استخدام السمن النباتى و تأثيره السلبى على صحة الإنسان.

قال محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، أن السمن النباتي من أسوأ الاختيارات التى يلجأ إلى البعض في الطبخ، ونصح بأستخدام اى نوع من الزيوت فيما عدا السمن النباتى .

فيمكنك استخدام زيت عباد الشمس فيعد من أرخص الزيوت والمتوفرة وصحية، فهو أفضل من السمن النباتى الذى يحتوى على دهون مشبعة التى تعمل على رفع مستويات الكولسترول الضار في الدم وتقلل من مستويات الكولسترول الجيد .

كما حذر باتيستا من استخدام السمن النباتى لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية و خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وزيادة الوزن أيضا.

المصدر: elbalad

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