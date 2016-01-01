كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم ،يقدم الشيف شريف الحطامي طريقة عمل الكفت المشوية بالبقدونس والطماطم لعشاق الكفتة .
مقادير كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم :
كفتة مشوية
ملح وفلفل
كمون
هوت صوص
بصل مبشور
طماطم
مكعبات صغيرة
بقدونس طازج
بودرة ثوم
مايونيز
ليمون
زيت
كزبرة
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التعليقات على أسهل وأسرع طريقة لعمل كفتة مشوية بالطماطم
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