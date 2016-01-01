

ما وراء الحب 10 نصائح تساعدك على التخلي عن شخص تحبه ما وراء الحب 10 نصائح تساعدك على التخلي عن شخص تحبه

عندما تقع فى حب شخص حقيقي، فإنك تستثمر وقتك وعواطفك تجاه هذا الشخص ، ربما لم تتخيل أبدًا أنك ستفترق مع شخص تحبه كثيرًا ، إن ترك شخص ما بسبب أي حادث مأساوي أو مرض أو طلاق أو انفصال أمر مفجع حقا، بغض النظر عن السبب وراء الانفصال ، فإن الألم شديد لدرجة أن الناس غالبًا ما يعتقدون أنهم قد يحتاجون إلى عمر للتغلب عليه ، ومع ذلك ، إليك بعض المؤشرات التي ستساعدك على التغلب على هذا الألم بطريقة سهلة وتخلص من الشخص الذي أحببته كثيرًا.



كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن 10 طرق يمكن أن تساعدك على التخلي عن شخص تحبه :



1. اعترف لماذا انتهت علاقاتك:

قد يعجبك أيضا...

تحتاج إلى فهم الخطأ الذي حدث ولماذا انتهت علاقتك. هل كانت معارك مستمرة وسوء فهم أم أنها حادثة مأساوية؟ مهما كان السبب وراء الانقسام ، عليك قبوله. لن تتمكن من ترك شريكك إلا إذا لم تفهم السبب وراء انفصالك.2. دع دموعك تنزل :نحن نتفهم أنك قد تتعرض للأذى والاكتئاب بعد انتهاء علاقتك. قد تطغى عليك المشاعر حول اللحظات الجيدة والسيئة. في مثل هذه الحالة ، فإن كبح جماح دموعك ومرارتها يمكن أن يجعل الأمور صعبة، إذا كنت تشعر بالرغبة في البكاء ، فالرجاء فعل الشيء نفسه وتحرير نفسك من الألم. إن التمسك بالذكريات المريرة والمأساوية لن يساعدك أبدًا في المضي قدمًا في حياتك.3. قطع جميع جهات الاتصال بعيدًا عن الأنظار :إذا قطعت كل العلاقات مع شريكك ،هذه واحدة من الخطوات الحاسمة لترك الشخص الذي تحبه. تحتاج إلى حذف رقمه / ها وإزالته من حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك وتجنب الاتصال به. قد لا يساعدك هذا الفشل في ترك هذا الشخص وشفاء قلبك المكسور. قد لا تتمكن من المضي قدمًا لأنك دائمًا ستجد نفسك تعود إلى هذا الشخص.4. تقبل الواقع :لا أكثر معا حتى لو كانت لديكم علاقة سعيدة وصحية ، وقد بذلتما قصارى جهدكما لجعل العلاقة تدوم إلى الأبد ، عليك أن تقبل أنك لم تعد معًا. هناك أزواج يكرسون أنفسهم للعلاقة لكنهم غير قادرين على العيش معًا إلى الأبد. ما عليك سوى قبول ذلك وستشعر بسهولة الانتقال.5. اعلم أن التخلى ليس فقط التوقف عن الاتصال وإنما التفكير أيضا :إن التخلي عن شخص تحبه لا يعني أنك تحتاج فقط إلى التوقف عن الاتصال به والمضي قدمًا في حياتك. في الواقع ، يتعلق الأمر أيضًا بترك الماضي وراءهم. أنت بحاجة إلى التخلي عن ذكرياتهم أيضًا. إذا كنت تزور تلك الأماكن التي يقضي فيها كلاكما بعض الوقت معًا ، تملأك بالحزن والألم ، فمن الأفضل ترك الماضي. نحن نتفهم أنك قد لا تتمكن من نسيان الوقت الذي قضيته معًا ، ولكن بعد ذلك لا فائدة من العودة إلى الماضي مرارًا وتكرارًا.6. فكر بإيجابية فقط لأن علاقتك لم تستمر إلى الأبد :لا يعني أنك مخطئ. كلما فكرت أكثر في ما حدث ، وإذا كان بإمكانك فعل أي شيء لإنقاذ العلاقة ، فلن تتمكن من الابتعاد عن الكآبة. تحتاج إلى الحفاظ على الإيجابية فيك ، وإلا لن تكون الأمور سهلة.7. اتصل بأصدقائك وغيرهم من أحبائك :يمكن لأصدقائك وأحبائك مساعدتك في ترك شخص تحبه كثيرًا. يقال أن أحبائك يمكن أن يجعلوا الأمور أسهل حتى في الأوقات الصعبة. وبالتالي إذا كنت غير قادر على الانتقال من حسرة قلبك ، فيمكنك الاتصال بأحبائك. وجودك سيجعلك تشعر بتحسن وسعادة.8. استثمر وقتك في القيام ببعض الأعمال الهادفة :من الأفضل أن تشارك نفسك في القيام بشيء منتج وهادف. ليس هناك جدوى من البكاء على الخطأ الذي لا يمكنك فعل أي شيء الآن لإصلاح الأشياء. ولكن يمكنك بالتأكيد أن تجعل حياتك أفضل من خلال العمل على أحلامك وجعل مستقبلك مشرقًا. لن يساعدك هذا فقط في أن تكون ناجحًا فحسب ، بل سيجعلك أيضًا تترك المرارة والحقد.9. ابحث عن السعادة الداخلية :قد تشعر بالحزن والاكتئاب لترك شريكك بعد إنهاء علاقتك. هذا ليس لأن علاقتك لم تنجح ولكن لأنك ربما لم تتوقع هذا في حياتك. أردت البقاء مع شريكك ، وبالتالي حلمت بالمستقبل. ولكن بما أن الحياة أخذت منعطفا غير متوقع ، فقد تشعر بالحزن الشديد. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك لا يمكن أن تكون سعيدًا. اعثر على سعادتك وافعل الأشياء التي تجعلك تشعر بالسعادة ونسي ألمك. تصبح الحياة سهلة عندما تتخلص من الألم والحقد والاستياء.10. استفد من التجربة عبرة وعظة:بعد أن تتخلى عن شريكك السابق بنجاح ، تحتاج إلى أخذ إشارة من علاقتك الفاشلة. إذا كان السبب وراء إنهاء علاقتك هو السلوك السام لشريكك ، فمن الأفضل عدم العودة إلى نفس العلاقة. بدلًا من ذلك ، يمكنك تعلم بعض الدروس القيمة وإنقاذ نفسك من أي علاقة سامة من هذا القبيل في المستقبل.