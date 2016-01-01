طريقة جديدة لعمل سمبوسك بالجمبري والجبنة

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طريقة جديدة لعمل سمبوسك بالجمبري والجبنة

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " سمبوسك بالجمبري والجبنة " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم السمبوسك .

مقادير سمبوسك بالجمبري والجبنة

عجينة سمبوسك
زيت
جمبري حجم صغير
فلفل ألوان مفروم صغير
بصل
ثوم مفروم
كمون
بهارات
مكعب مرق
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير سمبوسك بالجمبري والجبنة

* تخلط جميع المكونات، وتحشى وتلف السمبوسة على شكل مثلثات

* تقلى في زيت غزير وساخن

المصدر: elbalad

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