طريقة جديدة لعمل سمبوسك بالجمبري والجبنة

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " سمبوسك بالجمبري والجبنة " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم السمبوسك .
مقادير سمبوسك بالجمبري والجبنة
عجينة سمبوسك
زيت
جمبري حجم صغير
فلفل ألوان مفروم صغير
بصل
ثوم مفروم
كمون
بهارات
مكعب مرق
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا
طريقة تحضير سمبوسك بالجمبري والجبنة
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