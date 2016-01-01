لا تتوقف عن تناولها.. 4 أطعمة تحميك من فيروس كورونا

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تساعد بعض الأطعمة في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، وإذا كنت تبحث عن طرق لمنع نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي زيارة متجر البقالة المحلي، والتخطيط لوجباتك تعزز جهازك المناعي.



ووفقا لموقع health، يلجأ معظم الأشخاص إلى فيتامين سي بعد إصابتهم بالبرد لأنه يساعد على بناء نظام المناعة لديك، ويعتقد الجميع أن فيتامين ج يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء وأنه مفتاح مكافحة العدوى.



ولأن جسمك لا ينتجها أو يخزنها، فأنت بحاجة إلى فيتامين ج يوميًا للحفاظ على صحتك تقريبا جميع الحمضيات غنية بفيتامين سي ومن السهل إضافته إلى أي وجبة.

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ويجب تناول الحمضيات الشعبية مثل:- جريب فروت- البرتقال- اليوسفي- الليمون