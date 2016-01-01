بشرة ممتلئة بالحيوية.. طريقة عمل ماسك البيض والكركم

ترغب الكثير من النساء فى الحصول على بشرة ممتلئة بالحيوية مضيئة أو ناصعة البياض مثل الفتيات الصغيرات وتجعلها أكثر شبابا ويعد ماسك البيض والكركم الحل الأمثل حيث يحتوي بياض البيض على البروتينات والأحماض الأمينية التي ترطب البشرة وتحسن مرونة الجلد لتجعل البشرة صلبة وشابة.
نقدم طريقة عمل ماسك بياض البيض والكركم لعلاج مشاكل البشرة واسترجاع الشباب وفقا لما ذكره موقع " boldsky" .
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مكونات ماسك البيض والكركم
• قليل من الكركم
• 1 بياض بيضة
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