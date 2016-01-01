بشرة ممتلئة بالحيوية.. طريقة عمل ماسك البيض والكركم

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صورة الخبر: بشرة ممتلئة بالحيوية
بشرة ممتلئة بالحيوية

ترغب الكثير من النساء فى الحصول على بشرة ممتلئة بالحيوية مضيئة أو ناصعة البياض مثل الفتيات الصغيرات وتجعلها أكثر شبابا ويعد ماسك البيض والكركم الحل الأمثل حيث يحتوي بياض البيض على البروتينات والأحماض الأمينية التي ترطب البشرة وتحسن مرونة الجلد لتجعل البشرة صلبة وشابة.

نقدم طريقة عمل ماسك بياض البيض والكركم لعلاج مشاكل البشرة واسترجاع الشباب وفقا لما ذكره موقع " boldsky" .
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مكونات ماسك البيض والكركم

• قليل من الكركم
• 1 بياض بيضة

طريقة استعمال ماسك البيض والكركم

• افصلي بياض البيض في وعاء.
• أضيفي مسحوق الكركم إليه واخفقيه جيدًا.
• ادهن الخليط على وجهك بالكامل.
• اتركه لمدة 20 دقيقة.
• اشطفه باستخدام الماء الفاتر.
ترغب الكثير من النساء فى الحصول على بشرة ممتلئة بالحيوية مضيئة او ناصعة البياض مثل الفتيات الصغيرات وتجعلها اكثر شبابا ويعد ماسك البيض والكركم الحل الامثل حيث يحتوي بياض البيض على البروتينات والأحماض الأمينية التي ترطب البشرة وتحسن مرونة الجلد لتجعل بشرة صلبة وشابة.

نقدم طريقة عمل ماسك البيض والكركم لعلاج مشاكل البشرة واسترجاع الشباب وفقا لما ذكره موقع " boldsky" .
• قليل من الكركم
• 1 بياض بيضة

طريقة استعمال ماسك البيض والكركم
• افصل بياض البيض في وعاء.
• أضيفي مسحوق الكركم إليه واخفقيه جيدًا.
• ادهن الخليط على وجهك بالكامل.
• اتركه لمدة 20 دقيقة.
• اشطفه باستخدام الماء الفاتر.

المصدر: موقع " boldsky"

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