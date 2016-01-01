شاهد.. ترامب يتجاهل غضب بكين ويردد عبارة "الفيروس الصيني"

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عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو عن تجاهل ترامب غضب بكين ويقول: عبارة "الفيروس الصيني" في محلها تماما.



دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن استخدام عبارة "الفيروس الصيني" للإشارة إلى فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أثار استياء بكين.



وقال ترامب إن الفيروس "اتى من الصين. أعتقد أنها عبارة في محلها تماما".

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وأضاف أن "الصين نشرت معلومات مغلوطة مفادها أن جيشنا نقل إليها الفيروس. وبدل الدخول في جدل قلت: سأسميه (الفيروس) بالإشارة إلى البلد الذي جاء منه".من جهته دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين الثلاثاء إلى التراجع عن قرارها طرد صحفيين أمريكيين.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن "آسف للقرار الذي اتخذته الصين اليوم لجهة منع الصحافة العالمية في شكل أكبر من العمل بحرية، الأمر الذي سيكون بصراحة جيدا للصينيين في هذه الأوقات الصعبة حيث في أماكن الإعلام والشفافية أن تنقذ أرواحا".وأضاف "هذا مؤسف، أرجو أن يعودوا" عن هذا القرار "الذي يمنع العالم من معرفة ما يحصل فعلا داخل البلاد".