قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد أجزاء منهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الانجليزية لطلاب التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة).



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن ذلك يأتي في إطار التخفيف على طلاب التربية الخاصة.



وتأتي هذه الأجزاء على النحو التالي:

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الصف الأول الثانوي الوحدات (7 و ، و9 ، و 11) ، والصف الثاني الثانوي وحدات (9 ، و 11 ، و 14) .