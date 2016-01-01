حقيقة عزل شرم الشيخ وعدد من المحافظات.. وزير الدولة لشئون الإعلام يرد



حقيقة عزل شرم الشيخ وعدد من المحافظات حقيقة عزل شرم الشيخ وعدد من المحافظات

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن، ولا صحة لعزل شرم الشيخ بسبب كورونا.



وأكد أسامة هيكل، فى بيان عاجل له، أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة، مناشدا الجميع عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة سير الإجراءات الحُكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وآليات الاستعداد والجاهزية في هذا الصدد.

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وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة والسكان الموقف الراهن لحالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في مصر، والإجراءات الطبية المُتبعة حيالهم، وتجاه المخالطين لهذه الحالات المُكتشفة.كما عرضت الوزيرة الإجراءات المُتخذة على الصعيد الوطني لتقليل حدة انتشار الفيروس، والتي تضمنت وقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتعليق الأحداث الرياضية، والفعاليات وحركة الطيران، والعروض الفنية، مُؤكدة أن جميع الخطوات الطبية والإجراءات الحكومية تتسق وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، وتتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل مواجهة تطورات انتشار الفيروس.وعرضت وزيرة الصحة خلال اللقاء جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعليق حركة الطيران، والتي تتضمن العزل الذاتي لمدة 14 يومًا للقادمين من العمرة منذ أول مارس، وفحص جميع القادمين بالكاشف السريع، لافتة إلى أنه تم استلام 27 ألف كاشف سريع، كما من المقرر أن يتم استلام 75 ألف كاشف سريع آخر.