كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن مصير تواجد رمضان صبحي نجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى صفوف الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري.
قال البلدوزر عبر تصريحات تليفزيونية: سيكون من الصعب وجود رمضان صبحي في الأهلي الفترة المقبلة رغم احتياج النادي له بسبب المبلغ الكبير الذي طلبه نادي هيدرسفيلد الإنجليزى للتخلي عن خدمات اللاعب للقلعة الحمراء.
تابع: النادى الإنجليزى طلب من الأهلي للاستغناء عن رمضان صبحي مبلغ مالى قدره 9 ملايين جنيه استرليني مشددا على أنه من الصعب أن الأهلى يشتري اللاعب ويعيده إلى صفوف القلعة الحمراء.
أضاف: ما حدث مع حسين الشحات من شراء للاعب بمبلغ خيالي كان استثناء ولظروف معينة ولن يتكرر الرقم المدفوع فى حسين الشحات مرة أخرى فى صفقات القلعة الحمراء فى قادم الأيام.
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التعليقات على رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم.. فيديو
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