تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية أفادت بعزل إمارة المنطقة الشرقية لمنع تمدد فيروس كورونا كإجراء احترازى كان قد طبق من قبل على مدينة القطيف.
ونفت إمارة المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، صحة ماتم تداوله، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول عزل المنطقة غير صحيح.
وقالت عبر حسابها على ”تويتر“: ”إن ما تم تداوله من أخبار حول عزل المنطقة الشرقية غير صحيح“، داعية لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على حقيقة عزل مدينة سعودية جديدة بعد القطيف بسبب كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق