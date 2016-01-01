

حقيقة عزل مدينة سعودية جديدة بعد القطيف بسبب كورونا حقيقة عزل مدينة سعودية جديدة بعد القطيف بسبب كورونا

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية أفادت بعزل إمارة المنطقة الشرقية لمنع تمدد فيروس كورونا كإجراء احترازى كان قد طبق من قبل على مدينة القطيف.



ونفت إمارة المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، صحة ماتم تداوله، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول عزل المنطقة غير صحيح.



وقالت عبر حسابها على ”تويتر“: ”إن ما تم تداوله من أخبار حول عزل المنطقة الشرقية غير صحيح“، داعية لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات.

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وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات بعد أن تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بالفيروس.