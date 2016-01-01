فجر مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين مفاجأة بشأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي.
قال البلدوزر عبر برنامجه.."محمود الخطيب كان أكثر اللاعبين تعرضا للإصابات بين أبناء جيله وشارك فى مباريات قليلة إبان مشاركتنا معا كلاعبين بقميص القلعة الحمراء".
وأضاف مجدى عبد الغنى: محمود الخطيب كان يشارك فى مباريات الدورى المحلى والمباريات الافريقية بنظام خوض شوط واحد فقط وذلك بعد حصوله على حقنة كورتيزون ولا يستكمل المباراة.
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التعليقات على مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو
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