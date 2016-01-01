مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

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مجدي عبد الغني


فجر مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين مفاجأة بشأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي.

قال البلدوزر عبر برنامجه.."محمود الخطيب كان أكثر اللاعبين تعرضا للإصابات بين أبناء جيله وشارك فى مباريات قليلة إبان مشاركتنا معا كلاعبين بقميص القلعة الحمراء".

وأضاف مجدى عبد الغنى: محمود الخطيب كان يشارك فى مباريات الدورى المحلى والمباريات الافريقية بنظام خوض شوط واحد فقط وذلك بعد حصوله على حقنة كورتيزون ولا يستكمل المباراة.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما وجاء ذلك فى بيان رسمي على النحو التالي.

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

https://www.facebook.com/BulldozerProgram/videos/225288368592899/

المصدر: elbalad

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