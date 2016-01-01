3 عروض من الدوري الإنجليزي لـ مصطفى محمد.. تعرف على التفاصيل

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صورة الخبر: مصطفى محمد
مصطفى محمد

فجر عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، مفاجأة قوية عن امتلاك مهاجم فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء مصطفى محمد عروض للانتقال إلي الدوري الإنجليزي.

ورد عفت نصار في تصريحات تلفزيونية على انتقادات نجم الأهلي السابق أحمد بلال لنجم الزمالك الشاب،مؤكدًا أن مصطفى محمد أصبح "ترند" بسبب حديث بلال عنه.

وتابع :" الانتقاد الموجه لمصطفى محمد غير مبرر، وانا أمتلك معلومة بوجود ثلاث عروض رسمية من الدوري الانجليزي لمصطفى محمد".

ويجدر الاشارة إلي أن أحمد بلال انتقد في أكثر من مرة مصطفى محمد، مؤكدًا أنه مهاجم واعد، إلا أنه يحتاج بعض الوقت ليصبح نجما كبيرا ومهاجم منتخب مصر الاول.

المصدر: elbalad

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