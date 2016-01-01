قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن توقف الدراسة لمدة أسبوعين يفيد فى تقليل التجمعات داخل الجامعات والمعاهد، ولن يتم توقيف الدراسة، لافتًا إلى أن الدراسة لم تتوقف نهائيًا، ولكنه بداية من يوم الأحد الماضى تم التواصل مع رؤساء الجامعات للتأكد من توصيل المناهج التعليمية والمعلومات للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
وأضاف وزير التعليم العالى، فى فيديو مسجل أذاعه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الجامعة تطور فى مجال البنية التحتية للجامعات منذ أكثر من عام ونصف، لتطوير التعليم عن بعد، وتطوير المنصات التعليمية واستخدام التكنولوجية فى العملية التعليمية.
وأوضح أنه يجب على كل طالب استثمار الأسبوعين الجاريين لاستذكار دروسه والاستعداد لامتحان نهاية العام.
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التعليقات على ظرف استثنائى..التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات.. فيديو
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