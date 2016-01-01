ظرف استثنائى..التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات.. فيديو



الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن توقف الدراسة لمدة أسبوعين يفيد فى تقليل التجمعات داخل الجامعات والمعاهد، ولن يتم توقيف الدراسة، لافتًا إلى أن الدراسة لم تتوقف نهائيًا، ولكنه بداية من يوم الأحد الماضى تم التواصل مع رؤساء الجامعات للتأكد من توصيل المناهج التعليمية والمعلومات للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.



وأضاف وزير التعليم العالى، فى فيديو مسجل أذاعه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الجامعة تطور فى مجال البنية التحتية للجامعات منذ أكثر من عام ونصف، لتطوير التعليم عن بعد، وتطوير المنصات التعليمية واستخدام التكنولوجية فى العملية التعليمية.



وأوضح أنه يجب على كل طالب استثمار الأسبوعين الجاريين لاستذكار دروسه والاستعداد لامتحان نهاية العام.

قد يعجبك أيضا...

ونصح وزير التعليم العالى، الطلاب بعدم المساعدة على انتشار فيروس كورونا والعدوى من شخص لعدة أشخاص، مؤكدًا أنه لو أصبح هناك مساحة من الوقت لإجراء امتحانات الميدترم فور انتهاء مدة تعليق الدراسة سيتم عقده، وإذا لم يكن هناك مساحة أو فترة كافية ما بين امتحان الميدترم وامتحان نهاية العام، فسيتم جمع الدرجات الخاصة بامتحان الميدترم ودمجها فى امتحان نهاية العام فقط، فالبتالى سيخضع الطالب لامتحان واحد فقط.وتابع أن مصر تمر بظرف استثنائى ولا يجب ان نتوقع اى شئ فى الفترة القادمة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مصلحة الطالب دائمًا.