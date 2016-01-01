حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا..ولهذا السبب مناشدة بعدم الخروج



حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هناك بعض الشائعات التي ترددت بين المواطنين حول وقوع حدوث زلزال كبير غدا الخميس، وأخرى ترددت عن زلزال سيحدث فى مناطق العياط، اطسا، اهناسيا من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات.



وأكد القاضي، بطلان تلك الشائعات وأن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أى بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، قائلا: " نهيب بجميع المواطنين التحقق من اى معلومات فى هذا الخصوص من المعهد".

