

براءة اختراع من أبل يمكنها منع الآخرين من اختلاس النظر لشاشة الآي-فون براءة اختراع من أبل يمكنها منع الآخرين من اختلاس النظر لشاشة الآي-فون

الخصوصية مهمة للغاية على هواتفنا الذكية، حيث تضم تلك الأجهزة الكثير من البيانات الشخصية والحساسة، ولكن انتهاك الخصوصية لا يعني بالضرورة عن طريق تهكير أو سرقة بياناتك، فقد يحاول أحد الأشخاص اختلاس النظر عندما تستخدم الآي-فون سواء كنت في حافلة أو قطار أو حتى عندما تكون مع الأصدقاء.



قد تجد أن محاولة الآخرين استراق النظر لشاشة جهاز الآي-فون الخاص بك أمرا بسيطاً إلا أن شركة أبل ترى عكس ذلك حيث تؤمن بأن الخصوصية حق مكتسب لمستخدميها ولا تسمح بأي إنتهاك لها حتى لو كان صغيرا ولهذا سجلت الشركة الأمريكية براءة اختراع خاصة بها تعرف بإسم Gaze-Dependent Display Encryption والتي من شأنها أن توفر الخصوصية الكاملة ومنع الفضوليين من اختلاس النظر لشاشة جهاز الآي-فون الخاص بك.



ما هي تقنية Gaze-Dependent Display Encryption

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التقنية بإختصار تقوم بالتعرف على أي جزء من الشاشة تنظر إليه ومن ثم تقوم بحجب الجزء المتبقي من الشاشة وجعله ضبابياً وبهذه الطريقة تمنع الآخرين من اختلاس النظر لما تشاهده على شاشة الآي-فون.وتعمل التقنية الجديدة من خلال تحديد موضع العين وزاويتها وبُعدها من خلال كاميرا الجهاز الأمامية لتحديد الجزء الذي تنظر إليه وباقي الشاشة يصبح غير غير واضح ووفقا لأبل فإن الأجزاء المحجوبة في الشاشة سوف تضم محتوى مطابق بصريا لبقية الشاشة ولكن هذا المحتوى سوف يكون وهمي وغير حقيقي حتى لا يُدرك مختلس النظر أن هناك نوع من التشفير المرئي عند النظر لشاشة الآي-فون.حلول مشابهةهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها حلا للأشخاص الغير مرغوب فيها الذين ينظرون لشاشة هواتفنا الذكية، فهناك بعض الحلول الأخرى الموجودة حالياً والتي تساعد المستخدم على حماية الخصوصية ومنع الآخرين من اختلاس النظر لشاشة جهازه مثل لاصقة الخصوصية والتي بوضعها على شاشة الجهاز، تقوم بحجب الرؤية وتعتيم الشاشة لأي شخص يحاول النظر للجهاز بشكل غير مباشر.شركة بلاك بيري هي الاخرى أطلقت تطبيق Privacy Shade والذي يتيح للمستخدم تعتيم معظم الشاشة وترك الجزء الذي يشاهده دون تضليل أو تعتيم ولكن ما يجعل الحل الخاص بأبل هو الأفضل، أن الحل الخاص ببلاك بيري يطلب من المستخدم تحريك إصبعه فوق الجزء المراد قرائته ويتم حجب باقي الشاشة وهذا قد يجذب الإنتباه إليك كثيراً من قبل الآخرين.أخيرا، يمتلك الآي-فون أجهزة استشعار قادرة على معرفة ما إذا كنت تنظر للجهاز أم لا ولكن تحديد أي منطقة تنظر إليها بالشاشة يبدو كعقبة كبيرة بالنسبة لشركة أبل، فهل ستنجح الشركة في تخطي هذا الأمر، هذا ما سوف نعرفه في المستقبل.هل تعتقد أن التقنية الجديدة من أبل مفيدة لحماية الخصوصية؟ شاركنا برأيك في التعليقات