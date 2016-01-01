سوني تكشف غدا عن جهاز الألعاب المنتظر “بلاي ستيشن 5”.. وتحدد موعد طرحه بالأسواق

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سوني تكشف غدا عن جهاز الألعاب المنتظر “بلاي ستيشن 5”.. وتحدد موعد طرحه بالأسواق

قالت شركة سوني اليابانية Sony أنها ستبث غدا الأربعاء حدثا مباشرا للكشف عن تفاصيل جهاز الألعاب المنتظر “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5، وذلك في تغريدة للشركة على حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت سوني أنها ستبث حدثها في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (السادسة مساء بتوقيت القاهرة)، وسوف يستضيف الحدث مارك سيرني، المسؤول عن نظام وحدة ألعاب بلاي ستيشن، للتحدث عن آلية عمل الجهاز ومزاياه.

وكانت تسريبات سابقة قد أكدت صدور جهاز “بلاي ستيشن 5” PS 5 بمعالج AMD Ryzen من الجيل الثالث، مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Radeon Navi، ودعم 8K، مع قرص تخزين SDD، وسيكون “بلاي ستيشن 5” متوافقا برمجيا مع “بلاي ستيشن 4” ونظارة الواقع الافتراضي PSVR.

وقالت سوني أن جهاز “بلاي ستيشن 5” سيصل الأسواق بنهاية العام الجاري، في حين تقول بعض التقارير أن سعر الجهاز سيتخطى 470 دولارا (7,400 جنيها مصريا تقريبا).

المصدر: مشبك

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