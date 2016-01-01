مايكروسوفت تطلق لوحة تتبع انتشار كورونا

بينما تصارع الحكومات تفشي فيروس كورونا المستجد، تطلق مزيد من الشركات لوحات تتبع لإبقائنا مطلعين على مستجدات الوضع، وها هي مايكروسوفت تقدم تغطية دائمة لانتشار فيروس كورونا COVID-19 عبر لوحة تتبع متفرعة من محرك بحثها (bing.com/covid).
فإذا كنت تبحث عن أسلم المصادر، تقول مايكروسوفت أنها تجمع البيانات من مصادر موثوقة على رأسها منظمة الصحة العالمية WHO ومراكز مكافحة الأمراض واتقائها الأمريكية CDC والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ECDC.
تبدو لوحة تتبع مايكروسوفت شبيهة بالعديد من المواقع وعلى رأسها Coronavirius.app الذي عمل من أول يوم، لكنها أكثر توافقا مع الهواتف والأجهزة المحمولة.
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