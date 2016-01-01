وزارة النقل توفر شاشات ذكية للتوعية من فيروس كورونا على الطرق

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صورة الخبر: وزارة النقل توفر شاشات ذكية للتوعية من فيروس كورونا على الطرق
وزارة النقل توفر شاشات ذكية للتوعية من فيروس كورونا على الطرق

أعلنت وزارة النقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توفيرها لشاشات ذكية للتوعية بتعليمات السلامة من فيروس كورونا بمختلف اللغات في مناطق متفرقة من البلاد؛ وذلك دعماً وتقديراً لجهود وزارة الصحة في مكافحة الوباء.

وشملت التعليمات التي قامت الوزارة بنشرها على تلك الشاشات، ضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والطريقة الصحيحة للعطس، وقامت بنشر ذلك بأكثر من لغة منها العربية والانجليزية والايرانية وغيرهم.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل أوضحت أنه من الضروري في الوقت الحالي التحويل على التقنية، والترخيص عن بعد من خلال بوابة النقل على موقع الهيئة للخدمة الالكترونية الخاص بالترخيص لأنشطة النقل.

صورة الخبر: وزارة النقل توفر شاشات ذكية للتوعية من فيروس كورونا على الطرق

صورة الخبر: وزارة النقل توفر شاشات ذكية للتوعية من فيروس كورونا على الطرق

المصدر: المربع نت

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