

استقرار أسعار الخضار والفواكه اليوم.. والطماطم بـ2 جنيه استقرار أسعار الخضار والفواكه اليوم.. والطماطم بـ2 جنيه

استقرت أسعار الخضار والفواكه، اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، في الأسواق مع حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية خاصة مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين تراجعت بعض السلع تراجعا طفيفا نتيجة وفرة المعروض منها، بسبب توقف تصديره مثل الموالح بأنواعها.



وتقدم "الدستور" نشرة يومية عن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة بجميع أنواعها في سوق العبور ومعدل ارتفاع أو انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة.



وقال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الأربعاء لمعظم السلع.

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وأضاف نجيب، لـ"الدستور"، أن المنتجات الأكثر وفرة تتمثل في البطاطس والطماطم، إذ سجلت تراجعا غير مسبوق هذا العام.وأوضح أن أسعار الطماطم تتراوح بين جنيهان و5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البطاطس بين 2 - 2.7 جنيه.وأفاد، أن أسعار الفاصوليا سجلت سعر بين 7 -11جنيها، وسجلت أسعار الملوخية بين 4-6 جنيهات، فيما سجلت أسعار البسلة 8-10 جنيهات.تعرف على أسعار الباذنجانولفت إلى أن أسعار الباذنجان البلدي بين 3-5 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة 5-8 جنيهات.وأوضح أن هناك استقرار في أسعار الخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.وأشار إلى أن سجلت أسعار الثوم بين 7-11 جنيها، وسجلت أسعار كيلو البصل 3 - 6 جنيهات.وفرة من البطاطا في الأسواقوسجل سعر البطاطا بين 2- 4 جنيها، فيما سجلت أسعار السبانخ بين 4-5 جنيهات.وسجلت أسعار اللفت 1- 1.5 جنيها، فيما وصل سعر البنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها.تعرف على أسعار الفاكهة اليوموسجلت أسعار الفواكهه اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار في الأسواق بحسب نجيب، حيث سجل أسعار التفاح الأمريكي، والإيطالى سعرا بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السوري 18 جنيها.وتراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9".وسجل سعر الكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات.وعن اأسعار البرتقال سجل سعر من 3 لـ 67 جنيهات يختلف على حسب المنطقة.تعرف على أسعار البرتقالأما عن أسعار البرتقال البلدى فتراوحت بين 2.5 - 4.5 جنيهات، والسكري بين 2.5 - 4.5 جنيهات.وسجل البرتقال "أبو سرة" بين 3.5- 6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.