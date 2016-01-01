وزير التعليم: قد نمدد فترة تعليق الدراسة أكثر من أسبوعين

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشف طارقي شوقي، وزير التربية والتعليم، عن توقعاته بعودة الدراسة مرة أخرى بعد تعليقها لمدة أسبوعَين، خوفًا من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس.

وقال شوقي، خلال لقائه مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، اليوم الإثنين، إنه يتوقع مد فترة تعليق الدراسة، في ظل الظروف الحالية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين إلى نحو 150 مصابًا، متمنيًا عودة النظام الدراسي بعد انتهاء التعليق.

وتابع وزير التربية والتعليم بأن الوزارة على تم استعداد إذا امتد تعليق الدراسة؛ لكن نحاول تفادي تمديد فترة الدراسة بسبب الإجازة، مشيرًا إلى أنه كان هناك حل عكسي لمواجهة "كورونا" بإطالة اليوم الدراسي.

المصدر: elbalad

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