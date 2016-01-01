تعرف على إجراءات الأوقاف بشأن صلاة الجمعة المقبلة



صلاة الجمعة صلاة الجمعة

اتخذ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عدة إجراءات احترازية فورية، في ظل ظروف انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم.



ويثير الأمر القلق بين الناس، خصوصًا فيما يخص الذهاب للمسجد والصلاة الجماعية، بعد أن علقت عدة دول صلاة الجمعة لمنع التجمعات حماية المواطنين من العدوى.



ومن هنا كان لوزارة الأوقاف عدة إجراءات، جاءت كالتالي:

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- موضوع خطبة الجمعةوجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بأن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة حول الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء، وطاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وتأجيل موضوع الخطبة التي كان قد تم الإعلان عنها «رحاب سورة الإسراء» إلى وقتٍ لاحقٍ، وذلك اتساقًا مع الأحداث الجارية.وشدد على أن اتّباع تعليمات أهل الاختصاص من المسؤولين واجب ديني، كما أن التقرب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة.- نظافة المساجدوأطلقت الوزارة حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس «كورونا»، تضمنت رش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، مع كل صلاة.وتتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، في مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل في منطقته.ويرفع تقرير من غرفة العمليات برئاسة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع، في ختام كل يوم بانتشار وعمل الحملة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث رصدت الغرفة التزام المساجد بخطبة الجمعة المختصرة لمدة ربع ساعة وحضور الدعاة مبكرا.- الخطبة ١٥ دقيقةقررت وزارة الأوقاف، قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، بما لا يزيد عن 15 دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن 5 دقائق في المغرب، و10 دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد، اتساقًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.وأكدت الأوقاف، أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.- تجنب المصافحة والمعاناةوأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الأخذ بالأسباب والفهم الصحيح لحسن التوكل على الله عز وجل، يقتضيان أن نتعامل بمنتهى الجدية مع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادات التي تصدر تباعًا عن وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.وأكد الوزير أهمية النظافة المستمرة، وتجنب المخالطة غير الضرورية، وتجنب السلام بالمعانقة نهائيًا، وتجنب السلام بالمصافحة ما أمكن.