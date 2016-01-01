

للحامل .. احذري بعض الأطعمة لهذه الأسباب للحامل .. احذري بعض الأطعمة لهذه الأسباب



تعتبر الشهور الأولى في الحمل أكثر الشهور أهمية في حياة وصحة طفلك، لأنها الفترة التي يتكون فيها الطفل لذلك يجب على الأمهات التغذية بشكل سليم في فترة الحمل.



وقدمت الدكتور هدير جميل استشاري التغذية العلاجية عدة نصائح للأم حتى تتعامل بنجاح اعتبارا من الشهر الثاني من الحمل، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقالت: "عادة ما يكون تم كشف الحمل في هذه المرحلة، لذا تبدأ التحضيرات له والاستعدادات النفسية لما تتطلبه هذه المرحلة فعلى المرأة الحامل التركيز على نوعية الأكل الذي تتناوله أكثر من السابق، وذلك لإمداد جسمها بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها".

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وتتمثل هذه العناصر في:1. تناول وجبات خفيفة على المعدة مقسمة خلال النهار أيضًا حتى لا تبقي المعدة فارغة لوقت طويل.2. الابتعاد عن الأطعمة المقلية أو الغنية بالدهون.3. تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مثل: البسكوت المالح أو الحلو، الكعك، خبز التوست، المعكرونة، البطاطا.4. شرب السوائل بين الوجبات وليس مع الوجبات.5. تناول وجبة خفيفة قبل الذهاب للنوم، مثلًا كوب من الحليب قليل الدسم مع كورن فليكس أو قطعة توست مع لبنة أو جبنة قليلة الدسم.6- أكثري من تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك لأنه مهم جدًا لنمو الجنين الطبيعي، وهو موجود في الخضار ذات الأوراق الخضراء (السبانخ)، البقوليات (الفاصوليا والعدس) وخبز القمحة الكاملة.7- مهم جدًا تناول الحليب بمعدل 3-4 أكواب أو ما يعادله من الجبن وألالبان لأن للكالسيوم أهمية كبيرة في مرحلة الحمل.8- لا يجب زيادة كمية الأكل بصورة مبالغ فيها فيقال للسيدة الحامل يجب أن تأكل عن شخصين وهذا غير صحيح، إذ إن معدل زيادة السعرات الحرارية خلال الحمل لا يتعدى 300 وحدة حرارية وهذا بعد الشهر الثالث، لذلك انتبهي على نوعية طعامك أن تكون صحية ومغذية من دون زيادة كبيرة في كمية الطعام المتناول.