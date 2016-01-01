أطولها البلاستيك.. جمال شعبان يوضح مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح

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قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، انه مع انتشار فيروس كورونا المستجد فقد نجد ان الجميع يتساءلون حول مدة بقاء مدة بقاء ڤيروس الكورونا المستجد على الأسطح المختلفة.



ونوه شعبان في منشور لها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، انه يختلف مدة بقاء فيروس كورونا المستجد على الأسطح أو حتى على الملابس، حيث ان أقصرها الألومنيوم وأطولها البلاستيك.



وأوضح شعبان في منشورة حول مدة بقاء فيروس كورونا المستجد على كل سطح، وهو ما سنوضح لكم في السطور التالية:

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الألومنيوم من ٢ : ٨ ساعاتالجوانتي ٨ ساعاتالحديد يومينالخشب ٤ أيامالزجاج ٤ أيامالورق من ٤ : ٥ أيامالبلاستيك ٥ أيام