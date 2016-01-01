

لا تهملها .. أهم الخطوات الواجب اتباعها لرفع المناعة لا تهملها .. أهم الخطوات الواجب اتباعها لرفع المناعة



بعد انتشار العديد من الفيروسات، وخاصة كورونا، الذي يحاول العديد من الأشخاص تجنب الإصابة به بطرق حماية مختلفة واستخدام المنظفات الطبيعية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، فإنه يجب أيضًا الاهتمام برفع المناعة بشكل كبير.



ونصحت وزارة الصحة بعدد من أهم الطرق لرفع المناعة وهي...



- الحرص على تناول الخضراوات بشكل يومى لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، والمغذيات.

قد يعجبك أيضا...

- يساعد العسل بشكل كبير فى القضاء على الفيروسات، ولذلك يفضل تناول ملعقة من العسل مع كوب من الماء لرفع المناعة.- كما يجب الحرص على غسيل الأيدي بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية للقضاء على الجراثيم.- تجنب الخروج إلى الشارع، والتواجد بأماكن مزدحمة، فذلك يسهل سرعة الإصابة بالفيروس، لذا يفضل التواجد فى المنزل، والخروج عند الضرورة.- الحرص على طهى اللحوم، والدجاج بشكل جيد للتأكد من عدم وجود أى جراثيم أو فيروسات متواجدة بها.- الحرص على التعرض للشمس بشكل يومى لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وذلك للحصول على فيتامين د الذى يحتاجه الجسم.- كما يفضل تناول المكملات الغذائية، والفيتامينات ، وحرص المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر على تناول الأدوية بشكل منتظم.