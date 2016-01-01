

بـ 5 نصائح بسيطة.. كيف تختار الحقيبة الأنسب لك بـ 5 نصائح بسيطة.. كيف تختار الحقيبة الأنسب لك



الحقائب ليست جميلة أو مفيدة فحسب، بل يمكنها أيضًا التأثير على قوة جسمك وشكله، لذلك فمن المهم حقًا معرفة كيفية اختيار حقيبة لا تضر جسمك على الإطلاق.



وقام موقع "Bright Side" بتجميع بعض النصائح والحيل لتسهيل عملية شراء الحقيبة.



متعددة في طرق الحمل

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حاولي اختيار الحقائب التي يمكن أن يتم حملها بالظهر أو الكتف أيضًا أو أجزاء أخرى قوية في الجسم، و عند حمل الحقيبة بذراعك فقط، يمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل في المرفق والكتف والمعصم والرقبة، وإذا فكرتي في حملها بالورب، فلا تنسي تبديل الحزام من كتف إلى كتف بين الحين والآخر، وعندما تختارين حقيبة فيجب أن تبقى قريبة من جسمك، لأنه سيتم توزيع وزنها على الجسم بالتساوي.خفيفةمن المهم حقًا الانتباه إلى وزن الحقيبة، يجب أن تفكري في أن هذا الوزن هو ثقل عليكِ، فلا يجب أن يكون أكثر من 10٪ من وزن جسمك.الابتعاد عن السلاسل.على الرغم من أن يد الحقيبة التي تكون على هيئة سلسلة تعد عنصر يجعلها أكثر أناقة، إلا إنها ليست الخيار الأفضل، فهي ثقيلة وقد تؤذي الجلد إذا كانت تلامسه بشكل مباشر، فابحثي عن الأحزمة القصيرة والناعمة التي لن تؤذيكِ.الحزام الكبيريمكن أن يعني الحزام الكثير عند اختيار حقيبتك، فإذا كان رفيع جدًا، قد يؤذي بشرتك إذا لامسها بشكل مباشر، فمن الأفضل لجسمك ذات الأحزمة الأكبر.التجربةفي بعض الأحيان لا تكون الأشياء كما تبدو، فمن المهم تجربة واختبار الحقيبة قبل شرائها، حيث يمكنك الشعور بها، وتقييم وزنها، ومعرفة ما إذا كنتِ تحبين الطريقة التي ستظهر بها الحقيبة أم لا، والشعور بما إذا كان الحزام يؤذيك أم لا، والتأكد من أنها الأفضل لكِ بشكل عام.