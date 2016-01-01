كيف تفرق بين الكحول السليم والمغشوش ؟

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كيف تفرق بين الكحول السليم والمغشوش ؟


الكحول الإيثيلي هو سائل شفاف عديم اللون والمكون الأساسي في المشروبات الكحولية فإن الإيثانول هو أيضًا عنصر في مجموعة من المنتجات ، من العناية الشخصية ومنتجات التجميل إلى الدهانات والورنيش إلى الوقود، بالإضافة إلى قدرته الفعالة في القضاء على الجراثيم ويستخدم في الوقاية من الفيروسات كـ فيروس كورونا.

وهناك طريقة تحليلية للكشف عن الغش في الكحول الإيثيلي المائي بناءً على تحليلة وكشف موقع health، عن الطريقة فيمكنك إشعال كمية صغيرة من الكحول وعند إعطائه لون لهب برتقالي يكون كحول ايثيلي غير مغشوش، وإذا أعطى لهب شفاف يكون ميثيلي أي مغشوش.

والكحول السليم يتطاير بشكل سريع والكحول الثابت يعتبر مغشوش وفور وضعه على الجلد يشعر الشخص بالبرودة والتطاير والانتعاش نتيجة تقليله لحرارة الجسم تلقائيًا وإن لم يحدث ذلك فمن الممكن أن يكون مغشوش.

المصدر: elbalad

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