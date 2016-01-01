لذيذة و مختلفة.. طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة

يمكن تحضير طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة، وهي وجبة لذيذة ومميزة للغاية، حيث قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة بوصفة مبتكرة ولذيذة للغاية، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
ويعتبر البط من اشهي الأكلات لمن يعشقون لحم الطيور، حيث ان طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة طريقة مميزة، وسوف تنال إعجاب عائلتك وايضا الأطفال، حيث يمكن ايضا ان تقدميها في المناسبات، حيث انها بالتأكيد ستضيف لمسة مميزة على سفرتك.
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