لذيذة و مختلفة.. طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة



البط الدمياطى بالمرتة البط الدمياطى بالمرتة

يمكن تحضير طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة، وهي وجبة لذيذة ومميزة للغاية، حيث قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة بوصفة مبتكرة ولذيذة للغاية، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



ويعتبر البط من اشهي الأكلات لمن يعشقون لحم الطيور، حيث ان طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة طريقة مميزة، وسوف تنال إعجاب عائلتك وايضا الأطفال، حيث يمكن ايضا ان تقدميها في المناسبات، حيث انها بالتأكيد ستضيف لمسة مميزة على سفرتك.



اقرأ ايضا :

سناكس لذيذ.. طريقة عمل فطائر التمر والشوكولاتة

لمحاربة الفيروسات .. 5 أطعمة تعزز مناعتك

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتةمقادير البط الدمياطى بالمرتةبطة2 بصل مقطعبصلة مقشرةزيتزبيبمستكةحبهان صحيحورق لوراملعقة صغيرة كمونملعقة كبيرة ملحملعقة صغيرة فلفل أسودطريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة :1- تنظف البطة جيدًا وننقعها في ماء بخل، وملح ثم نغسلها بالماء جيدًا.2- يخلط البصل بالملح والفلفل الأسود، والكمون ونضيف الزبيب، ونحشي البطة، ونغلقها بالخلة.3- في حلة على النار نضع الزيت والبصلة وورق اللورا، والحبهان والمستكة، حتى تأخذ البصلة لون ذهبي فاتح.4- ثم نضع البطة و نشوحها خمس دقائق.5- نضيف ماء ساخنا وملحا ونتركها، حتى تمام النضج، ثم تقدم.