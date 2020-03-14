قرر البنك المركزي، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وذلك لمدة 6 أشهر.
وبحسب كتاب دوري نشره البنك المركزي على موقعه اليوم الاثنين، تضمن القرار عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي إلحاقا للكتاب الدوري الصادر أمس بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي.
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التعليقات على "المركزي" يقرر تأجيل سداد أقساط قروض البنوك للعملاء 6 أشهر
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