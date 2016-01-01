الكفن 6 طبقات والدفن فجرًا.. تفاصيل جنازة الحالة الثانية بفيروس كورونا بالدقهلية

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قال مصدر من أسرة حالة الوفاة الثانية بفيروس "كورونا المستجد" التي أعلنتها وزيرة الصحة، أمس الاثنين، إن حالة الوفاة لرجل توفى بفشل تنفسي بعدما تبين إيجابية التحاليل المعملية التي أجريت له في معامل وزارة الصحة، مضيفًا أن سيتم تشييع جثمانه فجر الثلاثاء في مقابر الأسرة بمدينة بلقاس، بعد عودته من الحجر الصحي بالإسماعيلية.



وأوضح المصدر، أنه تقرر إقامة صلاة الغائب على الفقيد عقب عودته من الحجر الصحي، كاشفًا أن سيدفن في مقابر الأسرة وفقًا للاشتراطات الصحية التي أقرتها وزراة الصحة في هذا الصدد.



وكشف مصدر بمديرية الشئون الصحة بالدقهلية، عن أن الحالة الثانية كانت محتجزة بالعزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

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وأضاف المصدر أن فريق من إدارة الطب الوقائي انتقل إلى منزل الضحية الثانية، وجرى تعقيم المنزل والمنطقة التي يقطن فيها بجانب اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية بمدينة بلقاس، من بينها إغلاق سوق الماشية والأسواق الأسبوعية بكافة الوحدات المحلية التابعة للمركز.وحول طريقة التكفين نوه المصدر، إلى أنه سيجري وفق إجراءات طبية واحترازية صارمة حيث يتم التغسيل وفق الشريعة الإسلامية، وتم تعقيم الكفن الخاص به، ولفه في ثلاث طبقات من الكفن وطبقتين من القطن، وطبقة خارجية من الجلد، خوفًا من انتشار المرض.وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، اتخاذ إجراءات قوية جدًا في محافظة الدقهلية، بإغلاق المنافذ ومحاولة تقصي الحقيقة بشكل قوي، متابعة: "حصرنا 300 أسرة في الدقهلية، وأجرينا حجرًا لهم، ورفع التقصي واتخاذ إجراءات تطهير في المركز، وسيتم عدم المخالطة مع أي شخص لمدة 14 يومًا مع محافظة أخرى".وأضافت أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن حالات الوفاة متعلقة بأشخاص أعمارهم متقدمة وحالتهم غير مستقرة، موضحة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية أجريت بشكل دقيق.ولفتت إلى أن القرارات الحكيمة التي أخذتها الدولة كتعطيل الدراسة وتعليق الطيران وتقليل المتواجدين في أماكن العمل يساهم في السيطرة على الوضع، مشيرة إلى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن من التواجد في أماكن العمل الحكومية.